Полиция нашла пропавшего длинноволосого подростка

Артемий Якобий
Артемий Якобий

31 июля полицейские нашли подростка Артемия Якобия, который ушёл из дома 6 дней назад.


«Он нашёлся на территории Новосибирской области — сейчас решается вопрос о его передаче родителям в Новосибирск. Мальчик жив, здоров, всё хорошо, в ближайшее время будут устанавливаться причины его ухода из дома.


Пока подробности раскрывать не можем», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Утром 26 июля подросток ушёл из дома по ул. Новосибирской в посёлке Новом. Его искали и сотрудники полиции, и волонтёры поискового отряда «Маяк».


«С мамой он не ссорился, вечером они спокойно общались, а утром, пока она спала, он ушёл», — сообщал ранее НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал НГС.НОВОСТИ, что телефон у молодого человека недоступен и перед своим уходом из дома он удалил страницы в соцсетях.


За пару дней до исчезновения Якобия полиция занималась поисками другого подростка — 13-летняя жительница Новосибирска Аиза Усубалиева ушла из дома 24 июля. Через 2 дня после исчезновения женщина случайно встретила девочку в маршрутке и сообщила в полицию.

Мария Шевлягина
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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