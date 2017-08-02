В Новосибирске открыли круглосуточную «камеру хранения» для детей

Компьютерная модель детской комнаты

В Новосибирске открылся круглосуточный детский клуб — он заработал в апарт-отеле «Резидент Жуковка» в Заельцовском районе города.







«Пришли отдохнуть в ресторане или с компанией посидеть — детей можно нам сдать на пару часов. Наш воспитатель сходит с ними погуляет. Если ребёнок капризничает — его отвлекают, развлекают. На ночь у нас ещё никто не оставался. Один воспитатель у нас из госучреждения, а второй новенький. Мне нужно было найти человека, который любил детей», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анастасия Малинина, директор клуба.





В клубе согласны принимать детей от 2 до 7 лет. По словам представителей клуба, с детьми будут заниматься гимнастикой, английским языком, развитием речи, этикетом, математикой и музыкой. Час пребывания стоит от 200 руб., а выходной день и ночь без ребёнка стоят 2500 руб. Питание в стоимость не входит.





По данным 2ГИС, в Новосибирске 180 частных детских садов. Например, месяц пребывания в частном детском саду «Бэби Дом» с пятиразовым питанием стоит 19 800 руб., а место в группе полного дня детского сада «Малыш-Land» на тот же срок 16 000 руб.





Для тех, кто не готов пользоваться услугами частных клубов — есть возможность получить путевку в сад — новосибирские власти выдадут путёвки в сады детям младше 3 лет. Сейчас на территории Новосибирска работает 275 детсадов. Кроме того, с дошколятами занимаются в 3 начальных школах и 37 общеобразовательных школах.