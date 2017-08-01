Из Новосибирска ушла старейшая федеральная сеть бытовой техники

Магазин «Техносила» в ТРК «Голден Парк» в день открытия





Последний магазин сети «Техносила» в Новосибирске, работавший в ТЦ «Голден Парк», закрылся.





«Они разорвали с нами договор аренды и работали вчера последний день», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании «Успех», которая управляет ТЦ.





На сайте торговой сети Новосибирска уже нет в списке городов, где работают магазины, а в оставшихся торговых точках объявлена распродажа товара со скидками до 70 %. Ранее сообщалось, что нынешние владельцы торговой сети — группа «Сафмар» — планируют до конца года или закрыть оставшиеся магазины сети, или перевести их под другой бренд. РБК со ссылкой на сына совладельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саида передавало, что группа сохранит только интернет-магазин «Техносилы», а все магазины переведёт преимущественно под бренд «Эльдорадо».







Магазин «Техносилы» в ТРК «Ройял Парк»





«Техносила» — одна из старейших российских сетей бытовой техники (создана в 1993 году). В Новосибирске она появились в 2005 году, открыв свой первый магазин в ТЦ «Гиперон» на ул. Большевистская. В период расцвета у «Техносилы» было пять магазинов в крупных торговых центрах (в том числе в «Сан Сити» и «Ройял Парке»). В 2010 году совладельцем «Техносилы» неожиданно стал выпускник НГУ Михаил Кокорич, однако впоследствии он вышел из этого бизнеса, чтобы сосредоточиться на своём новом проекте Dauria Aerospace (создание небольших космических аппаратов и продажа комплектующих для них).







Первый магазин «Техносилы» в Новосибирске, открытый в конце 2005 года





По информации справочника 2ГИС, самым крупным игроком на рынке бытовой техники электроники в Новосибирске сегодня является компания DNS — у неё в городе 27 магазинов электроники (бренд DNS) и 12 магазинов бытовой техники (бренд «Фрау Техника»). В конце прошлой недели DNS открыла в ТЦ точку своего нового проекта «ДНС-Технопоинт» (пункты выдачи интернет-магазина без торгового зала). У сетей «Эльдорадо» и «М.Видео» (тоже входит в компанию «Самфар») в Новосибирске соответственно 9 и 6 магазинов. Последний по счёту «Эльдорадо» начал работать недавно в новом ТРЦ «Эдем» в Академгородке.

