Смертельная авария под Новосибирском: на «встречке» разбились грузовик и «ГАЗель»

Смертельная авария произошла в Болотнинском районе Новосибирской области
Смертельная авария произошла в Болотнинском районе Новосибирской области

Вечером 31 июля в Болотнинском районе Новосибирской области произошла смертельная авария — грузовик «Сканиа» столкнулся с «ГАЗелью», есть погибшие и пострадавшие.


ДТП случилось в 20:50 на трассе Р-255 «Сибирь». 


«23-летний водитель на "ГАЗели" двигался со стороны Томска в Новосибирск, когда столкнулся со встречным автомобилем "Сканиа", которым управлял 48-летний водитель», — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по НСО.


В отделе пропаганды не смогли уточнить, кто из водителей выехал на полосу встречного движения. 


«ГАЗель» после аварии на трассе Р-255 «Сибирь»
«ГАЗель» после аварии на трассе Р-255 «Сибирь»


После аварии погиб 23-летний водитель «ГАЗели», а водитель «Скании» порезал плечо — его доставили в больницу в Болотнинском районе.


«Стаж 23-летнего водителя составлял 3 года, 48-летнего мужчины — 30 лет», — добавили в УГИБДД. Молодой водитель был жителем Томска, 48-летний водитель — житель Кемерово. 


Вчера произошла другая крупная авария на трассе под Новосибирском — водитель грузовика «Митсубиси Кантер» собрал на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий «паровоз» из попутных иномарок, трое попали в больницу. 

Мария Шевлягина
Фото отдела пропаганды УГИБДД по НСО

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