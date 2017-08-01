Смертельная авария под Новосибирском: на «встречке» разбились грузовик и «ГАЗель»

Смертельная авария произошла в Болотнинском районе Новосибирской области

Вечером 31 июля в Болотнинском районе Новосибирской области произошла смертельная авария — грузовик «Сканиа» столкнулся с «ГАЗелью», есть погибшие и пострадавшие.





ДТП случилось в 20:50 на трассе Р-255 «Сибирь».





«23-летний водитель на "ГАЗели" двигался со стороны Томска в Новосибирск, когда столкнулся со встречным автомобилем "Сканиа", которым управлял 48-летний водитель», — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по НСО.







В отделе пропаганды не смогли уточнить, кто из водителей выехал на полосу встречного движения.





«ГАЗель» после аварии на трассе Р-255 «Сибирь»





После аварии погиб 23-летний водитель «ГАЗели», а водитель «Скании» порезал плечо — его доставили в больницу в Болотнинском районе.





«Стаж 23-летнего водителя составлял 3 года, 48-летнего мужчины — 30 лет», — добавили в УГИБДД. Молодой водитель был жителем Томска, 48-летний водитель — житель Кемерово.





Вчера произошла другая крупная авария на трассе под Новосибирском — водитель грузовика «Митсубиси Кантер» собрал на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий «паровоз» из попутных иномарок, трое попали в больницу.