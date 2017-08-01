Синоптики дали прогноз на начало августа: зной вперемешку с дождями

Новосибирцы ещё смогут погреться под жарким солнцем
Новосибирцы ещё смогут погреться под жарким солнцем

Синоптики дали прогноз погоды на первую декаду августа – в некоторые дни жара будет достигать +32 градусов, а в целом температура в Новосибирске будет около нормы.


 «В течение декады ожидаются колебания температуры воздуха – от +11…+17 до +6…+11 ночью и днём от +27…+32 до +17…+24 градусов. Дожди различной интенсивности и грозы ожидаются в отдельные дни декады», —  сообщила начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


В целом температурный фон ожидается в среднем около и ниже нормы на градус. «Ниже нормы будет больше по западным и северо-западным районам Новосибирской области. 


Новосибирск же находится на востоке, здесь температура будет около нормы», 


—  пояснила начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Сегодня, 1 августа, по данным Западно-Сибирского УГМС,  в Новосибирске переменная облачность,  днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Столбик термометра покажет +23...+25 градусов.


Накануне синоптики предупреждали, что жаркая погода вернется в Новосибирскую область к середине недели. 

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой 

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