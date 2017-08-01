Граффитисты раскрасили огромного Оптимуса Прайма на Станционной

5-метровый Оптимус Прайм и дракон после раскраски
5-метровый Оптимус Прайм и дракон после раскраски

Новосибирские граффитисты раскрасили Оптимуса Прайма и дракона из металла, стоящих на ул. Станционной возле торгового комплекса автотоваров «АвтоМаркет».


«Нам пришло в голову, что надо освежить расцветку фигур. И обратились к профессионалам, нашли их "ВКонтакте". Это для них был своего рода вызов: обычно граффитисты на плоских поверхностях работают, а тут объёмные работы. Им было самим интересно попробовать себя», — рассказал НГС.НОВОСТИ коммерческий директор компании «АвтоМаркет» Дмитрий Коротаев.


Раскрашивали фигуры Александр Сухачёв и Александр Красномиров из «Граффити Союза», закончили работу мастера вчера, 31 июля. Коротаев добавил, что художники работали за деньги, сумму он не раскрыл.


По словам Сухачёва, с напарником они раскрашивал роботов около 8 часов, однако из-за дождей и ветра работа растянулась на три дня.


Оптимус Прайм
Оптимус Прайм


«Это интересный проект, решили взяться, посмотреть, что из этого выйдет. Всегда же лучше раскрашенные трансформеры, оживить их как-то было для нас интересно. Нам предоставили свободу действий, и мы решили их раскрасить так. Оптимус Прайм и есть Прайм, а динозавра решили сделать фиолетового цвета», — пояснил Александр.


Фиолетовый дракон
Фиолетовый дракон


По словам Дмитрия Коротаева, «АвтоМаркет» хотел бы расширить экспозицию роботов на своей территории. «Мы видим огромный интерес, тут в час буквально 20–30 человек фотографируется, делает селфи. Хотим эту площадку усилить другими экспонатами», — заключил он.


3,5-метровый дракон из запчастей и металла появился около «АвтоМаркета» в апреле, а 5-метровый трансформер Оптимус Прайм — в мае.


Фигуры в мае
Фигуры в мае


Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Дмитрием Коротаевым (1, 2), Вадимом Масляковым (3)

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