На Коммунальном мосту зажгли фонари в девять часов утра

Фонари на Коммунальном мосту зажгли для проверки исправности





На Коммунальном мосту утром 1 августа зажгли фонари — оказалось, это нужно для проверки лампочек.







Включённые фонари корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел около 9:20.





«Чтобы проверить горящую лампочку в доме, нужно включить свет, пока не включишь, не поймёшь — горит он или нет. Вот и тут также — проверка идёт», — объяснил причину включения фонарей НГС.НОВОСТИ руководитель «Горсвета» Константин Анакин.





Новосибирцы не первый раз обращают внимание на горящие днём фонари. Прошлым летом житель Ленинского района пожаловался на включённое уличное освещение по ул. Связистов, ул. Волховская и ул. 9 Гвардейской Дивизии.