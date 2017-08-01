Памятник в мешке: голову памятника цесаревичу Алексею испортил неизвестный новосибирец

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею утром 1 августа

Утром 1 августа жители Новосибирска обнаружили памятник Николаю II и цесаревичу Алексею в неподобающем виде — голова цесаревича перемотана тряпкой.







«Вчера вечером шла домой — всё было нормально, сегодня утром шла на работу — заметила, что голову цесаревича Алексея замотали какой то зелёной тряпкой.





Видимо, или был какой-то акт вандализма, и чтобы голова не раскрошилась, её замотали, либо это что-то вообще другое»,





— рассказала жительница Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею в день открытия, 16 июля

«Сегодня ночью экипаж вневедомственной охраны патрулировал территорию и около 3–4 часов ночи заметил, что мужчина топором наносит удары памятнику. Мужчина заметил охрану и попытался убежать, но он был с лестницей.







Он был задержан, его доставили в полицию. Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы 32-летнего мужчины», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею появился 16 июля рядом с собором Александра Невского. В день открытия памятника прошёл крестный ход, посвящённый Дню семьи, любви и верности. В шествии приняли участие более 3 тыс. человек, для которых почти на 2 часа была перекрыта главная городская артерия — Красный проспект.