Массовое ДТП на левом берегу: четыре иномарки столкнулись на трамвайных путях

В аварии пострадала пассажирка «Тойоты Ипсум»
В аварии пострадала пассажирка «Тойоты Ипсум»

Водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн» на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/4 спровоцировал столкновение сразу трёх иномарок.


Авария произошла вечером 31 июля. 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн» ехал со стороны ул. Немировича-Данченко в сторону ул. Мира. Он совершил наезд на бордюр, после чего выехал на трамвайные пути и столкнулся с автомобилем «Тойота Марк 2», который следовал во встречном направлении. После этого автомобиль «Тойота Марк 2» столкнулся с попутной «Тойотой Ипсум», которая, в свою очередь, столкнулась с попутной «Тойотой Короной Премио», рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. 


В этой аварии пострадала пассажирка «Тойота Ипсум». Её с закрытым переломом плеча увезли в больницу, передали в Госавтоинспекции. 


Другая массовая авария случилась вчера, 31 июля, на трассе под Новосибирском. Возле села Карпысак в Тогучинском районе водитель грузовика «Митсубиси Кантер»  собрал «паровоз» из попутных иномарок. В этом ДТП травмы получили три человека. 

Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска 

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