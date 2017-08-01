Массовое ДТП на левом берегу: четыре иномарки столкнулись на трамвайных путях

В аварии пострадала пассажирка «Тойоты Ипсум»



Водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн» на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/4 спровоцировал столкновение сразу трёх иномарок.







Авария произошла вечером 31 июля. 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн» ехал со стороны ул. Немировича-Данченко в сторону ул. Мира. Он совершил наезд на бордюр, после чего выехал на трамвайные пути и столкнулся с автомобилем «Тойота Марк 2», который следовал во встречном направлении. После этого автомобиль «Тойота Марк 2» столкнулся с попутной «Тойотой Ипсум», которая, в свою очередь, столкнулась с попутной «Тойотой Короной Премио», рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





В этой аварии пострадала пассажирка «Тойота Ипсум». Её с закрытым переломом плеча увезли в больницу, передали в Госавтоинспекции.





Другая массовая авария случилась вчера, 31 июля, на трассе под Новосибирском. Возле села Карпысак в Тогучинском районе водитель грузовика «Митсубиси Кантер» собрал «паровоз» из попутных иномарок. В этом ДТП травмы получили три человека.