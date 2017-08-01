Новосибирцы сообщили о выбросе едкого дыма в Дзержинском районе

В районе ул. Королёва, 40 в ночь на 1 августа

Жительница Новосибирска пожаловалась на едкий ядовитый дым, от которого у неё разболелась голова и потекли слёзы.







«Я возвращалась с работы и обнаружила, что весь жилмассив, прилегающий к заводу "Комета" на ул. Королёва, 40, задымлён едким ядовитым дымом расплавленного металла и серы. Прилегающая к заводу площадь и ул. Королёва и территория Новосибирской таможни была вся в дыму. От ядовитого дыма разболелась голова, потекли слёзы из глаз», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница жилмассива.







По словам читательницы, она тут же вызвала пожарных, потому что подумала, что что-то горит.







В пресс-службе ГУ МЧС по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что такой вызов поступал.







«Пожарные приехали на ул. Королёва, 40 и увидели в одном из корпусов дым, идущий из трубы. Однако возгорания там не было», — передали в спасательном ведомстве.





Новосибирцы время от времени ощущают в воздухе не только выбросы дыма, но и другие неприятные запахи, в частности, их можно почувствовать и в районе аэропорта Толмачёво.