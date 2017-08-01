Участницу голодовки обманутых дольщиков увезли в больницу с опасным давлением

Голодающие не намерены останавливаться в борьбе за право получить жильё
Голодающие не намерены останавливаться в борьбе за право получить жильё

В Новосибирске госпитализировали участницу уже второй за лето голодовки, устроенной дольщиками с ул. Тульская. 


«Женщину, которой больше 40, увезли в больницу, у неё зафиксировали верхнее давление 180», — рассказал НГС.НОВОСТИ председатель ОО ЖК «Тульская» Виталий Грибанов.


Повторная голодовка дольщиков долгостроев на ул. Тульская, 80 и Тульская, 82 началась 24 июля у здания правительства Новосибирской области. В ней участвует около 20 человек


Первая голодовка дольщиков длилась с 5 по 8 июня. Потом участники акции подписали с властями протокол, «по которому предполагалось восстановление прав на квартиры, проведение экспертизы освоенных в стройке средств и подписание итогового соглашения». Однако дальше дело не сдвинулось. 


Участница голодовки в Москве
Участница голодовки в Москве


Сейчас дольщики готовят документы для подачи в приёмную прокуратуры и уполномоченного по правам человека в НСО. 31 июля дольщики попытались попасть в общественную приемную правительства области и встретиться с губернатором, однако это им не удалось. 


Часть борющихся за своё жильё отправилась в Москву. Там дольщики с ул. Тульской провели пикеты возле Минстроя РФ, а также рядом с общественной приемной и возле подъезда управления внутренней политики главного корпуса администрации президента. 


«Оказалось, что в понедельник прием граждан в общественной приемной не ведется. Попытку

повторим сегодня, 1 августа», — поделились участники акции. 

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова (1), предоставлено участниками голодовки (2)

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