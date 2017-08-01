На Большевичке автомобиль провалился в открытый люк на дороге





Инцидент произошёл на ул. Большевистская

Автомобиль жительницы Новосибирска застрял в открытой ливнёвке на ул. Большевистская — колесо машины идеально подошло под размер люка.







Инцидент произошёл рядом с домом № 171 на ул. Большевистская напротив гипермаркета «Лента». Фотография провалившегося авто появилась в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».





«Вот такие пироги», — кратко прокомментировала случившееся подписчица паблика.





Отверстие люка





Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщил об открытом люке в диспетчерскую службу 051. Диспетчер принял заявку и поставил её на контроль.







В этом году в Новосибирске похожий случай произошёл на Горском жилмассиве. Там под припаркованной машиной провалился асфальт. Иномарка также идеально влезла колесом в появившееся отверстие.