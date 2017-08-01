На Большевичке автомобиль провалился в открытый люк на дороге


Инцидент произошёл на ул. Большевистская 
Инцидент произошёл на ул. Большевистская 

Автомобиль жительницы Новосибирска застрял в открытой ливнёвке на ул. Большевистская — колесо машины идеально подошло под размер люка. 


Инцидент произошёл рядом с домом № 171 на ул. Большевистская напротив гипермаркета «Лента». Фотография провалившегося авто появилась в паблике «АСТ-54» в соцсети  «ВКонтакте».  


«Вот такие пироги», — кратко прокомментировала случившееся подписчица паблика.


Отверстие люка 
Отверстие люка 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщил об открытом люке в диспетчерскую службу 051. Диспетчер принял заявку и поставил её на контроль. 


В этом году в Новосибирске  похожий  случай произошёл на Горском жилмассиве. Там под припаркованной машиной провалился асфальт. Иномарка также идеально влезла колесом в появившееся отверстие

Ольга Власова
Фото службы эвакуации «АСТ-54» vk.com/act54

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