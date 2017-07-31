«Кроссовер» KIA Rio сняли вживую

Закамуфлированный пятидверный хетчбэк KIA Rio нового поколения попал в кадр во время испытаний, сообщает издание «Авторевю».


Кросс-версия оборудована рейлингами на крыше, пластиковыми накладками на порогах и колёсных арках. Известно, что автомобиль под именем KX Cross выйдет на рынок Китая осенью, в России машина может появиться к концу года. 


Клиренс KIA KX Cross составляет 175 мм, привод — передний, моторы: 100-сильный 1.4 л и 123-сильный 1.6 л. Трансмиссия — 6-диапазонный «автомат». 


«Кроссовер» KIA Rio сняли вживую (фото)


«Кроссовер» KIA Rio сняли вживую (фото)


НГС.АВТО
Скриншот autoreview.ru

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