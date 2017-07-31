НГУ снял фильм о «Сибирском Хогвартсе»

Кадр из фильма «Сибирский Хогвартс. СУНЦ НГУ»

31 июля на канале Новосибирского государственного университета на YouTube появился новый фильм «Сибирский Хогвартс. СУНЦ НГУ».







Фильм посвящен специализированному учебно-научному центру университета (или физматшколе, ФМШ. — прим. М.Ш.), где учатся одаренные школьники со всей России. Сегодня, 31 июля, стартовала 56-я летняя школа СУНЦ НГУ. «Этот фильм о ФМШ приурочен к открытию очередной летней школы. Мы взяли пятерых ребят, которые действительно глубоко увлечены своим предметом, они учатся на разных направлениях — физика, химия, математика, биология и инженерия, — и с их помощью раскрыли научную составляющую школы. В сюжете мы приравниваем науку к магии и проводим параллели со школой магии и волшебства "Хогвартс"», — рассказала режиссер фильма Анастасия Кораблева.







В кастинге приняло участие больше 30 школьников.





«Все ребята были просто потрясающие, но нам нужно было отобрать школьников, представляющих разные города, разного возраста и пола. В фильм попали те, кто душой выбрал свою профессию»,





— добавила Кораблева.







Команда канала NSU LIFЕ снимала и готовила фильм на протяжении полугода. 20-минутный фильм было решено сделать интерактивным, то есть разделить на части и предоставить зрителю возможность самостоятельно выбирать последовательность сюжета, пояснила Кораблева. «Так как основная аудитория — школьники, которые планируют поступать, мы решили сделать для них квест, чтобы они были больше увлечены сюжетом», — объяснила режиссер.





НГС.НОВОСТИ предлагают посмотреть полную версию фильма, его также можно посмотреть по частям на канале университета NSU LIFE на youtube.com.





Фильм «Сибирский Хогвартс. СУНЦ НГУ»







В апреле в сети появился другой документальный фильм Анастасии Кораблевой «Арктика. На краю Земли», посвященный работе молодых геологов на Севере летом 2016 года.