НГУ снял фильм о «Сибирском Хогвартсе»

Кадр из фильма «Сибирский Хогвартс. СУНЦ НГУ»
Кадр из фильма «Сибирский Хогвартс. СУНЦ НГУ»

31 июля на канале Новосибирского государственного университета на YouTube появился новый фильм «Сибирский Хогвартс. СУНЦ НГУ».


Фильм посвящен специализированному учебно-научному центру университета (или физматшколе, ФМШ. — прим. М.Ш.), где учатся одаренные школьники со всей России. Сегодня, 31 июля, стартовала 56-я летняя школа СУНЦ НГУ. «Этот фильм о ФМШ приурочен к открытию очередной летней школы. Мы взяли пятерых ребят, которые действительно глубоко увлечены своим предметом, они учатся на разных направлениях — физика, химия, математика, биология и инженерия, — и с их помощью раскрыли научную составляющую школы. В сюжете мы приравниваем науку к магии и проводим параллели со школой магии и волшебства "Хогвартс"», — рассказала режиссер фильма Анастасия Кораблева.


В кастинге приняло участие больше 30 школьников. 


«Все ребята были просто потрясающие, но нам нужно было отобрать школьников, представляющих разные города, разного возраста и пола. В фильм попали те, кто душой выбрал свою профессию», 


— добавила Кораблева.


Команда канала NSU LIFЕ снимала и готовила фильм на протяжении полугода. 20-минутный фильм было решено сделать интерактивным, то есть разделить на части и предоставить зрителю возможность самостоятельно выбирать последовательность сюжета, пояснила Кораблева. «Так как основная аудитория — школьники, которые планируют поступать, мы решили сделать для них квест, чтобы они были больше увлечены сюжетом», — объяснила режиссер. 


НГС.НОВОСТИ предлагают посмотреть полную версию фильма, его также можно посмотреть по частям на канале университета NSU LIFE на youtube.com.


Фильм  «Сибирский Хогвартс. СУНЦ НГУ»


В апреле в сети появился другой документальный фильм Анастасии Кораблевой «Арктика. На краю Земли», посвященный работе молодых геологов на Севере летом 2016 года.

Мария Шевлягина 
Скриншот и видео vk.com/nsulife

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