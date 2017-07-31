Более 800 домов на Юго-Западном жилмассиве остались без света

Вечером 31 июля из-за аварии остались без света дома на окраине Ленинского района Новосибирска

Днем 31 июля на Юго-Западном жилмассиве произошло массовое аварийное отключение электричества.





«Сегодня 3 раза отключали электричество. Первый раз еще в 15:00, потом через час еще раз, и вот с 19:00 сидим снова без света. Даже светофоры не работают»,





— рассказал житель Новосибирска Сергей Дамаров.







Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло в 803 домах. Аварийному отключению подверглись частные дома по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, Троллейной, Полтавской, Связистов и Курганской. Согласно данным портала, планируемое время подключения электричества — полночь.







По данным портала «Мой Новосибирск», 803 дома на Юго-Западном жилмассиве остались без света





Когда корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался дозвонится до УК «СПАС-Дом», то оказался 17-м в очереди. Ожидать ответа диспетчера пришлось более 20 минут.





«Авария горэлектросетей. Сроков восстановления не установлено — до устранения аварии. Свет отключили в 15:00. Потом было 5-минутное включение около 18:00, потом, как очевидцы сообщают, что-то бабахнуло — и снова все отключилось. Даже предположительных сроков нет»,





— пояснили в диспетчерской управляющей компании.







НГС.НОВОСТИ раньше писали об отключениях электричества в домах Октябрьского района: жители оставались без электричества три раза за 4 месяца. В феврале жители просидели без света больше 13 часов, в апреле — более 15 часов, весь день без света жителям пришлось провести и в мае.