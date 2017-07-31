Грузовик разбросал 4 машины по трассе под Новосибирском: три человека пострадали

Массовая авария произошла днём 31 июля на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области

Водитель грузовика «Митсубиси Кантер» собрал на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий «паровоз» из попутных иномарок.





Авария произошла в 13:20 возле села Карпысак в Тогучинском районе Новосибирской области.





«Водитель "Митсубиси Кантер" двигается со стороны Новосибирска и бьёт двигавшийся в попутном направлении автомобиль "Мазда", следом идет "Хонда Фит", потом "Сузуки Твист" и "Пежо", — в результате грузовик собрал 4 машины», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе УГИБДД по НСО.







3 человека были доставлены в больницу на «скорой»





В результате ДТП 3 человека получили травмы: водитель «Мазды», водитель и пассажир «Хонды Фит» были доставлены в ближайшую больницу на машине «скорой помощи». «Не известен пока ни возраст пострадавших, ни серьёзность их травм», — пояснили в пресс-службе ведомства.







Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.







Утром 31 июля уже произошла одна массовая авария под Новосибирском — три автомобиля сошлись в жёстком ДТП на автодороге Кольцово – Барышево, один человек погиб.