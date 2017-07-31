«Торговать нельзя, что ли?»: чиновники не пощадили киоск с арбузами на Плановой

Киоск владельцу вернут только в том случае, если он заплатит 12 тыс. за его эвакуацию
Киоск владельцу вернут только в том случае, если он заплатит 12 тыс. за его эвакуацию

Днём 31 июля чиновники мэрии запланировали показательный снос киоска в Заельцовском районе, но что-то пошло не так — они поддались на уговоры торговцев и дали им 3 часа на сборы товара. Корреспондент НГС.НОВОСТИ в течение 3 часов следил за происходящим. 


К началу третьего часа дня у фруктового павильона на ул. Дуси Ковальчук, 73«б» около остановки «Плановая» собрались чиновники администрации Центрального округа, полиция и автокран. Все ждали, что снос ларька займёт всего несколько минут — для самих торговцев облава тоже стала неожиданной. 


«Я обычный продавец, ничего не знаю. Уличной торговлей нельзя заниматься, что ли?» — ответил вопросом на вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ продавец павильона, представившийся Шакиром. Он признался, что о грядущем сносе киоска он не знал.


В снесённом павильоне торговали фруктами и овощами
В снесённом павильоне торговали фруктами и овощами


В течение 10 дней с момента определения объекта самовольным собственник может самостоятельно убрать такой павильон — владельцев киосков обычно предупреждают объявлением на стенах ларька, пояснила начальник отдела земельных и имущественных отношений мэрии Татьяна Пухлова. 


«У нас есть определенный порядок, когда мы на объекте вывешиваем объявление и даем 10 дней. Затем в любой из последующих 40 дней объект сносится. Они знали. Возможно, конкретно эти люди не знали, но на объекте размещалось», — сказала Пухлова.


Хозяин ларька упрашивает властей дать ему сутки на сборы
Хозяин ларька упрашивает властей дать ему сутки на сборы


Между тем хозяин павильона, подоспевший к месту и отказавшийся назвать своё имя, попросил чиновников сжалиться и дать ему хотя бы сутки на сбор товара. «Здесь вся моя жизнь. Мне нужно время на то, чтобы все здесь освободить. Поймите меня. Что я потом буду делать? Честно, не видел никаких объявлений. Сейчас даже не знаю, за что хвататься. Товар-то жалко», — оправдывался мужчина в ответ на призывы Татьяны Пухловой и полицейского «собраться за 3 минуты по приказу главы администрации».

В это же время к ларьку начали стекаться прохожие. Некоторые из них вступили в дискуссию с представителями администрации, сетуя на цены в супермаркетах и защищая торговцев. 



«Здесь люди работают, не отрывая головы, про какие вы им объявления говорите? Не видели они ничего, трудяги. Мне кажется, повестку вручают в руки. Почему нельзя было прийти и вручить в руки? И почему именно этот ларек? А ларьки с протухшим мясом?» — прокричал прохожий.

Заместитель главы администрации Центрального округа по экономике и доходам Николай Свириденко назвал поведение торговцев и хозяина киоска лукавством. 


Благодаря доброте чиновников автокран простоял без работы 3 часа
Благодаря доброте чиновников автокран простоял без работы 3 часа


«Вот сегодня вы стали свидетелями очередного выноса объекта, который стоит без правоустанавливающих документов. Подобных киосков мы вынесли около 30. Вот именно такого плана — 9. Хочется сказать, что эти объекты мы выносим за счёт средств городского бюджета. Это недопустимо, но приходится тратить деньги не на те цели, которые нужнее, а на те цели, с которыми боремся», — заявил Свириденко.

В свою очередь Пухлова подчеркнула «бессилие отдела полиции» в сложившейся ситуации. 


Фрукты из киоска сгрузили и увезли
Фрукты из киоска сгрузили и увезли


«Здесь мы впервые встречаем… Не то чтобы противоборство, но и бессилие отдела полиции. Человек стоит и не выполняет свою работу», — сказала она, когда торговцы смогли собрать товар из ларька на 3 часа позже назначенного времени.

По ее словам, на месте снесенного фруктового павильона появится парковка. Забрать павильон хозяин сможет, подав заявление в мэрию и оплатив расходы демонтажа, который стоит 12 290 руб.


Сотрудники полиции следили за ситуацией — и тоже ждали
Сотрудники полиции следили за ситуацией — и тоже ждали


Городские власти устраивают не первую облаву на нелегальных торговцев — в прошлый раз их объектами стали киоски у бывшего Гусинобродского рынка. Тогда киоски не сносили, но несколько предпринимателей убрали товар и получили штрафы.

Юлия Агафонова
Фото и видео Густаво Зырянова

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