Семья из Красноярска подхватила опасную инфекцию в новосибирском аквапарке

Жители Красноярска подозревают, что могли заразиться мононуклеозом в новосибирском аквапарке «Аквамир»
Жители Красноярска подозревают, что могли заразиться мононуклеозом в новосибирском аквапарке «Аквамир»

Семья красноярцев, посетившая новосибирский аквапарк «Аквамир», заразились мононуклеозом в бассейне в конце июня.


«Мы с ребёнком приехали в Новосибирск в конце июня, общественные места никакие не посещали.


Купили авто, сходили в аквапарк, поехали домой. Ребёнок по пути домой в машине тёр глаза, на утро потёк гной. Когда приехали в инфекционную больницу с высокой температурой, нас стали спрашивать, где были, думали, что это типичная ангина.


Когда мы сказали, что были в аквапарке, врачи ответили: "Ну, всё понятно, это, скорее всего, там". И всё, потом через 3 дня, когда был готов анализ крови, уже сказали диагноз наш — мононуклеоз», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Красноярска Татьяна Мингазова.


Она отметила, стоимость билета в аквапарк составила 1200 руб., а на лечение ребёнка ушло около 5 тыс. руб. «Претензий я к аквапарку не имею, просто предупредительный пост, чтобы люди опасались, остерегались», — пояснила женщина.


В пресс-службе аквапарка корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявили, что заражение инфекцией в аквапарке исключено — система водоподготовки BWT дезинфицирует воду от всех патогенов. 


«Большие скорости водообмена в чашах бассейна позволяют быстро выводить загрязняющий фактор из воды.


Высокая интенсивность ультрафиолета обеспечивает 100-процентное обеззараживание на каждом цикле водообмена,


а также способствует деструкции микроорганизмов. На территории аквапарка "Аквамир" функционирует собственная аттестованная лаборатория и привлекается аккредитованная лаборатория, которые контролируют показатели в соответствии с СанПиН 2.1.2.1331-03», — сообщили в пресс-службе «Аквамира».


Справка: Инфекционный мононуклеоз — острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезёнки и своеобразными изменениями состава крови.


Ранее посетители аквапарка на инфекцию не жаловались, но были случаи с травмами. В мае этого года 21-летняя девушка повредила спину во время катания с горки — перед этим она застряла в трубе.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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