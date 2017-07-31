«Тойота» упала с парковки возле ТЦ на площади Маркса

«Тойота» упала с парковки и упёрлась в тротуар
«Тойота» упала с парковки и упёрлась в тротуар

Днём 31 июля «Тойота Левин» неудачно выехала с парковки на пл. Маркса в Новосибирске — машина повисла на бордюре и упёрлась бампером в тротуар.


Машину на пл. Маркса, возле ТЦ Fantasia (ранее назывался Festival), очевидец сфотографировал около 16:30.


«Они ждали эвакуатор — где-то около часа они стояли. Вокруг машины молодёжь стояла, по 25–28 лет», — рассказал НГС.НОВОСТИ свидетель происшествия Антон Барыбин.


Ещё один новосибирец, проезжавший мимо места происшествия, рассказал, что «"Тойота" стояла на [включённой] скорости, водитель начал заводить машину, и она дёрнулась вперёд».


«Машина завелась, парень не успел среагировать, и машина упала», — добавил очевидец.


Новосибирские водители иногда попадают в происшествия на парковках. В марте женщина-водитель на «Мазде» перепрыгнула бордюр на парковке и врезалась в стену продуктового магазина на ул. Крылова.

Ксения Евдокимова
Фото Антона Барыбина

Прочтений: 7514
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено