«Тойота» упала с парковки возле ТЦ на площади Маркса

«Тойота» упала с парковки и упёрлась в тротуар

Днём 31 июля «Тойота Левин» неудачно выехала с парковки на пл. Маркса в Новосибирске — машина повисла на бордюре и упёрлась бампером в тротуар.







Машину на пл. Маркса, возле ТЦ Fantasia (ранее назывался Festival), очевидец сфотографировал около 16:30.







«Они ждали эвакуатор — где-то около часа они стояли. Вокруг машины молодёжь стояла, по 25–28 лет», — рассказал НГС.НОВОСТИ свидетель происшествия Антон Барыбин.







Ещё один новосибирец, проезжавший мимо места происшествия, рассказал, что «"Тойота" стояла на [включённой] скорости, водитель начал заводить машину, и она дёрнулась вперёд».







«Машина завелась, парень не успел среагировать, и машина упала», — добавил очевидец.







Новосибирские водители иногда попадают в происшествия на парковках. В марте женщина-водитель на «Мазде» перепрыгнула бордюр на парковке и врезалась в стену продуктового магазина на ул. Крылова.