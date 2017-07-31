«Тойота» упала с парковки возле ТЦ на площади Маркса
Днём 31 июля «Тойота Левин» неудачно выехала с парковки на пл. Маркса в Новосибирске — машина повисла на бордюре и упёрлась бампером в тротуар.
Машину на пл. Маркса, возле ТЦ Fantasia (ранее назывался Festival), очевидец сфотографировал около 16:30.
«Они ждали эвакуатор — где-то около часа они стояли. Вокруг машины молодёжь стояла, по 25–28 лет», — рассказал НГС.НОВОСТИ свидетель происшествия Антон Барыбин.
Ещё один новосибирец, проезжавший мимо места происшествия, рассказал, что «"Тойота" стояла на [включённой] скорости, водитель начал заводить машину, и она дёрнулась вперёд».
«Машина завелась, парень не успел среагировать, и машина упала», — добавил очевидец.
Новосибирские водители иногда попадают в происшествия на парковках. В марте женщина-водитель на «Мазде» перепрыгнула бордюр на парковке и врезалась в стену продуктового магазина на ул. Крылова.
Ксения Евдокимова
Фото Антона Барыбина