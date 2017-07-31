Крупный застройщик купил барак, чтобы построить дом с видом на озеро

На месте деревянного дома на Арктической, 1«а» построят новое жильё с видом на озеро

Городские власти подвели итоги торгов, на которые был выставлен длинный участок с ветхим домом на ул. Арктическая, 1«а».





Стартовая цена права на расселение аварийного дома и строительство нового составила 2,74 млн руб. По ней участок достался единственному участнику торгов, компании «ВейкПарк», которая входит в ГК «Стрижи».







«Данный барак 3 года назад пострадал от пожара, часть жителей живут в маневренном фонде, и поэтому по нашей инициативе организован аукцион по РЗТ (программе развития застроенных территорий. — Л.П.). В противном случае граждане ещё неопределённый срок оставались бы без жилья», — сообщили НГС.НОВОСТИ в строительной компании.





Общая площадь участка — 6 тыс. кв. м, он тянется вдоль озера Жемчужина Сибири в Заельцовском районе, недалеко от Мочищенского шоссе. В документах торгов указано, что участок расположен в зоне малоэтажной застройки и новые дома не должны быть выше 4 этажей. В компании-победителе заверили, что новый дом будет соответствовать условиям договора.







Застройщику предстоит расселить 11 семей. По подсчётам застройщика, на это потребуется примерно 25 млн руб. Есть ли у компании планы по расселению и застройке частного сектора, с которым граничит участок, в ГК «Стрижи» не сообщили.







Участок на ул. Арктической стал одним из запланированных к реализации с торгов в этом году. Ранее, в июне, мэрии удалось продать с торгов участок с 5 ветхими домами на ул. Кирова.