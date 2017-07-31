Девушка залезла на башенный кран за зарплатой супруга

Девушка залезла на высоту 20-этажного здания и требует вернуть долги по зарплате
Девушка залезла на высоту 20-этажного здания и требует вернуть долги по зарплате

28-летняя девушка залезла на башенный кран в Заельцовском районе Новосибирска и требует погасить долги по зарплате своего мужа — бывшего работника строительной компании «ПТК-30».


Инцидент произошёл в понедельник, 31 июля, около 14:00 возле строящегося дома на ул. Дуси Ковальчук, 378«а». «В полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что женщина залезла на башенный кран.


Два часа ведутся с ней переговоры, её единственное требование — вернуть все долги по зарплате супругу. Её жизни ничего не угрожает — она довольно уверенно стоит.


Сейчас ведётся установление контакта, пока сотрудники предлагают ей самостоятельно покинуть башенный кран, естественно, со страховкой», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


На место прибыли спасатели МАСС, которые отказались комментировать свои действия на месте происшествия. На месте работает служба безопасности группы компаний «ПТК-30», которая занимается возведением новостройки в ЖК «Деловой квартал», и сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.


Как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», девушка находится на уровне 20-го этажа.


«Супруг этой женщины уволился 2 недели назад — у нас была задолженность 40 тыс., за которой он не приходил. Мы отправили ему остатки зарплаты по почте после увольнения. Эта дама работала с нами, за воровство была осуждена, поэтому мы с ней расстались.


Как я слышал, у них сформировалось большая задолженность по кредиту. Я пояснил органам, что пусть проводят оперативные действия, договариваться мы с ними не будем — это уже стало очевидным вымогательством», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ генеральный директор ГК «ПТК-30» Владимир Коновалов.


Последнее происшествие со строительной компанией «ПТК-30» произошло 2 недели назад — мужчина, работающий на стройке в Кировском районе, залез на стрелу башенного крана на ул. Зорге, 229 к1.

Мария Шевлягина
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 8839
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (50)50
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено