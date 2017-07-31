Девушка залезла на башенный кран за зарплатой супруга

Девушка залезла на высоту 20-этажного здания и требует вернуть долги по зарплате

28-летняя девушка залезла на башенный кран в Заельцовском районе Новосибирска и требует погасить долги по зарплате своего мужа — бывшего работника строительной компании «ПТК-30».





Инцидент произошёл в понедельник, 31 июля, около 14:00 возле строящегося дома на ул. Дуси Ковальчук, 378«а». «В полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что женщина залезла на башенный кран.





Два часа ведутся с ней переговоры, её единственное требование — вернуть все долги по зарплате супругу. Её жизни ничего не угрожает — она довольно уверенно стоит.





Сейчас ведётся установление контакта, пока сотрудники предлагают ей самостоятельно покинуть башенный кран, естественно, со страховкой», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





На место прибыли спасатели МАСС, которые отказались комментировать свои действия на месте происшествия. На месте работает служба безопасности группы компаний «ПТК-30», которая занимается возведением новостройки в ЖК «Деловой квартал», и сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.





Как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», девушка находится на уровне 20-го этажа.





«Супруг этой женщины уволился 2 недели назад — у нас была задолженность 40 тыс., за которой он не приходил. Мы отправили ему остатки зарплаты по почте после увольнения. Эта дама работала с нами, за воровство была осуждена, поэтому мы с ней расстались.





Как я слышал, у них сформировалось большая задолженность по кредиту. Я пояснил органам, что пусть проводят оперативные действия, договариваться мы с ними не будем — это уже стало очевидным вымогательством», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ генеральный директор ГК «ПТК-30» Владимир Коновалов.







Последнее происшествие со строительной компанией «ПТК-30» произошло 2 недели назад — мужчина, работающий на стройке в Кировском районе, залез на стрелу башенного крана на ул. Зорге, 229 к1.