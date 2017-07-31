Опять украли: новосибирский фотограф узнал свой снимок на юбилейном плакате

Новосибирец Константин Белошапкин узнал на придорожном билборде свою фотографию

Новосибирский фотограф-любитель Константин Белошапкин обнаружил, что на юбилейном баннере в честь 95-летия Чуйского тракта была без разрешения использована его фотография.





«Я узнал о "краже" совершенно случайно. Две недели назад поехал на отдых в Алтайский край и на въезде в Бердск увидел этот баннер. Фото сделано в 2009 году, с 2012-го оно находится в моём альбоме во "ВКонтакте". Я не знаю, кому принадлежит этот баннер, написал в рекламное агентство "Рим" (внизу конструкции указаны координаты этого агентства. — А.С.), чтобы узнать, кто заказчик этого баннера, но пока никакого ответа не получил. Я просто хочу справедливости, чтобы хотя бы авторство указали», — рассказал НГС.НОВОСТИ Белошапкин.







Чуйский тракт — федеральная дорога Р256, идущая от Новосибирска через Алтайский край и Республику Алтай до границы Монголии. В мае этого года трасса отметила своё 95-летие. Как следует из подписи на плакате, она была создана постановлением ВЦИК 22 мая 1922 года. Сейчас дорогу обслуживает ФУАД «Сибирь». «На данный момент ситуация проясняется. Связались с рекламным агентством "СибАртПродакшн", ответственным за этот рекламный баннер. Там нам сообщили, что фотография была взята из открытых источников, в Яндексе. Авторство там не было указано», — рассказали НГС.НОВОСТИ в дорожном учреждении.





Оригинал фотографии, выложенный Белошапкиным на своей странице «ВКонтакте»





«Фото находится в открытом доступе, выложено в интернете — о чём может быть речь? Эта фотография одной из первых вылезает в поисковике по запросу "Чуйский тракт". Виноватыми мы себя не считаем, если человек хочет справедливости, пусть сначала докажет, что фотография действительно его и что она не хранится в свободном доступе. Баннер провисел недолго, сейчас уже его демонтировали. Вероятнее всего, это попытка пиара на теме воровства фотографий, просто человек взял на вооружение инцидент с юбилеем Новосибирской области», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор компании «СибАртПродакшн» Алексей Трушко.







Билборд висел на въезде в Бердск, но уже демонтирован





Недавно в Новосибирске прогремел другой скандал с использованием фотографий на уличных плакатах без разрешения автора снимков. Свои пейзажи на билбордах, посвящённых 80-летнему юбилею НСО, обнаружил фотограф Слава Степанов — после этого власти заменили все рекламные плакаты.

