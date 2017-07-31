Грузовик опрокинул на бок «ГАЗель» после ДТП в Ленинском районе

«ГАЗель» на боку

Днём 31 июля на перекрёстке ул. Клубной и 2-й Станционной в Ленинском районе Новосибирска столкнулись МАЗ и «ГАЗель».





Авария произошла в 14:10 около здания на ул. 2-й Станционной, 48, где находится магазин «Сом-Строй» и противотуберкулёзный диспансер № 6.







«Участники аварии двигались по Клубной со стороны ул. 2-я Станционная. "ГАЗель" при движении начала поворачивать налево, а в этот момент её начал обгонять МАЗ. В итоге автомобили столкнулись», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Место аварии





От удара самосвала «ГАЗель» опрокинулась на бок и отлетела к обочине. Там машина снесла металлический забор и дорожный знак пешеходного перехода. В аварии никто не пострадал, добавили в «Автоспасе».







«ГАЗель» снесла забор и дорожный знак





Аварии, в которых машины и автобусы переворачиваются, случаются в Новосибирске часто и не всегда обходятся без пострадавших. Недавно в Кировском районе после удара о столб лёг на бок ПАЗ с пассажирами: четыре человека пострадали.