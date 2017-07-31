Вице-мэра Оби признали виновным в миллионной взятке. Посмертно

Суд признал виновным умершего чиновника из Оби 
Суд признал виновным умершего чиновника из Оби 

Суд в Новосибирской области вынес приговор бывшему и.о. первого вице-мэра города Оби Анатолию Донцу, который пытался получить у застройщика миллионную взятку.


Сам подсудимый до приговора не дожил. Он умер в декабре 2016 года, так и не признав свою вину, рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Оби Сергей Федосеев.


Анатолий Донец обвинялся в том, что пытался через посредника получить взятку у представителя фирмы, которая строила многоквартирный дом в Оби.


Как сообщали ранее в СУ СКР по Новосибирской области, в декабре 2014 года предприниматель попросил и.о. первого вице-мэра Оби Анатолия Донца ускорить согласование технических условий на присоединение к тепловым сетям и сдать фирме в аренду землю для строительства парковки. Чиновник согласился, но потребовал у бизнесмена 1 млн руб.


После этого застройщик обратился в полицию и сообщил, что Анатолий Донец вымогает взятку у его представителя. За ситуацией начали следить оперативники, рассказал Сергей Федосеев.


По словам помощника прокурора Оби, получить часть денег Анатолий Донец попросил своего знакомого — руководителя фирмы, занимавшейся поставкой угля для городских предприятий. При этом сам посредник не догадывался, что это за деньги, и не знал, что чиновник отправил его за взяткой.


«В условленное время данный представитель организации встретился с взяткодателем на нейтральной территории, где получил 300 тыс. руб. для дальнейшей передачи Донцу. Однако денежные средства передать Донцу не успел, поскольку был одновременно с Донцом задержан оперативными сотрудниками МВД», — рассказал Сергей Федосеев.


Это произошло в январе 2015 года. После задержания Анатолия Донца поместили под стражу, где он находился практически до самой смерти. «В декабре 2016 года в связи с ухудшением состояния здоровья была изменена мера пресечения на подписку о невыезде», — уточнил Сергей Федосеев.


Суд над экс-чиновником шёл с лета 2016 года. С самого начала Анатолию Донцу предъявляли обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки). Но при вынесении приговора Обской городской суд переквалифицировал статью обвинения. Он признал экс-чиновника виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, сообщается на сайте суда.


Как пояснил гособвинитель Сергей Федосеев, суд изменил квалификацию, потому что у Анатолия Донца в принципе не было полномочий, чтобы выполнить обещания, которые он дал застройщику.


Приговор в законную силу не вступил.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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