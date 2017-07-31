С Михайловской набережной исчез асфальт

Ремонт на Михайловской набережной

Днём 31 июля на Михайловской набережной начались строительные работы.





«Начали с променада. Устанавливается строительный забор, в конце дня должны повесить паспорт объекта — мы разработали определённый дизайн для обозначения строительных работ, "Городская стройка" называется», — пояснила НГС.НОВОСТИ начальник департамента спорта, культуры и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.





Сейчас на набережной снимают верхний слой асфальта — это видно на ролике, который выложила Анна Терешкова на своей странице в Facebook.





К ремонту на набережной приступила компания «Перлит-Строй», которая выиграла конкурс на благоустройство. Подрядчик за 120 млн руб. отремонтирует лестницы, променад у реки, сделает ливнёвку, освещение, восстановит газоны и лавочки. Все работы должны закончиться к 1 ноября.









Ранее с набережной вывезли лавочки (в Троицкий сквер) и фонари (в Пашино), а урны перенесли на средний променад.









Дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной разработали в московском конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектурном бюро «Адаптик-А». НГС.НОВОСТИ подробно писали об этом проекте — с гранитным тротуаром, фонарями, скамейками и яблонями. Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова ранее поясняла, что на ремонт набережную будут закрывать этапами.