Лже-монтажники вынесли из квартиры на Зорге слиток золота

Один из мужчин угрожал пистолетом во время ограбления квартиры на ул. Зорге 
Один из мужчин угрожал пистолетом во время ограбления квартиры на ул. Зорге 

Полиция поймала двух новосибирцев, которые ограбили 50-летнюю жительницу Кировского района. 


Нападение произошло вечером 26 июля, около 18:50 в многоквартирном доме на ул. Зорге. «Представившись представителями известного интернет-провайдера, мужчины предложили услуги по установке оборудования для интернета, после чего женщина впустила их. 


Через некоторое время, осмотревшись, мужчины сказали, что забыли в автомобиле необходимые инструменты и вышли из квартиры. Вернувшись, злоумышленники с порога начали наносить хозяйке квартиры удары»,


 — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по НСО.


После ограбления злоумышленники исчезли, они унесли 1 млн 850 тыс. руб., 100-граммовый золотой слиток и золотую монету. Общий ущерб составил 2 млн 250 тыс. руб. 


Полицейские возбудили дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).


Украденный у женщины 100-граммовый слиток золота
Украденный у женщины 100-граммовый слиток золота


«Женщина спокойно впустила грабителей в дом, потому что ждала представителей интернет-провайдера, а пришли жулики.


Конечно, когда происходит грабеж такой крупной суммы, воры действуют по наводке», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


28 июля полицейские уже нашли подозреваемых — ими оказались двое мужчин 25 и 34 лет, которые имеют неоднократные судимости. Оба живут в Калининском районе Новосибирска. Полиция задержала мужчин и заключила под стражу.


Во время обыска было изъято 893 тыс. руб., золотой слиток и монета, а также автомобиль «Ниссан Скайлайн» и мотоцикл «Кавасаки» — они будут реализованы в счет погашения ущерба, отметили в полиции.


Как рассказали в полиции, сейчас жители Новосибирска сознаются в совершенном преступлении и дают признательные показания. Полиция выясняет, совершали ли подозреваемые другие преступления. 


Подозреваемые в нападении на жительницу Кировского района дают показания


Новосибирцы нередко пускают в свой дом незнакомцев, которые приходят с недобрыми намерениями. 13 июля в микрорайоне «Родники» в доме на ул. Краузе неизвестный мужчина позвонил в квартиру и попросил 11-летнюю девочку впустить его и дать попить воды. После того как она впустила 39-летнего мужчину в дом, он избил девочку и применил насилие, а затем сбежал.

Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова(1), пресс-службы ГУ МВД по НСО (2) 
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД по НСО 

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