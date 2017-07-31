Лже-монтажники вынесли из квартиры на Зорге слиток золота

Один из мужчин угрожал пистолетом во время ограбления квартиры на ул. Зорге

Полиция поймала двух новосибирцев, которые ограбили 50-летнюю жительницу Кировского района.







Нападение произошло вечером 26 июля, около 18:50 в многоквартирном доме на ул. Зорге. «Представившись представителями известного интернет-провайдера, мужчины предложили услуги по установке оборудования для интернета, после чего женщина впустила их.





Через некоторое время, осмотревшись, мужчины сказали, что забыли в автомобиле необходимые инструменты и вышли из квартиры. Вернувшись, злоумышленники с порога начали наносить хозяйке квартиры удары»,





— говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по НСО.





После ограбления злоумышленники исчезли, они унесли 1 млн 850 тыс. руб., 100-граммовый золотой слиток и золотую монету. Общий ущерб составил 2 млн 250 тыс. руб.





Полицейские возбудили дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).





Украденный у женщины 100-граммовый слиток золота





«Женщина спокойно впустила грабителей в дом, потому что ждала представителей интернет-провайдера, а пришли жулики.







Конечно, когда происходит грабеж такой крупной суммы, воры действуют по наводке», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







28 июля полицейские уже нашли подозреваемых — ими оказались двое мужчин 25 и 34 лет, которые имеют неоднократные судимости. Оба живут в Калининском районе Новосибирска. Полиция задержала мужчин и заключила под стражу.







Во время обыска было изъято 893 тыс. руб., золотой слиток и монета, а также автомобиль «Ниссан Скайлайн» и мотоцикл «Кавасаки» — они будут реализованы в счет погашения ущерба, отметили в полиции.







Как рассказали в полиции, сейчас жители Новосибирска сознаются в совершенном преступлении и дают признательные показания. Полиция выясняет, совершали ли подозреваемые другие преступления.





Подозреваемые в нападении на жительницу Кировского района дают показания







Новосибирцы нередко пускают в свой дом незнакомцев, которые приходят с недобрыми намерениями. 13 июля в микрорайоне «Родники» в доме на ул. Краузе неизвестный мужчина позвонил в квартиру и попросил 11-летнюю девочку впустить его и дать попить воды. После того как она впустила 39-летнего мужчину в дом, он избил девочку и применил насилие, а затем сбежал.

