В историческом здании на Горького открылась столовая с обедами за 100 рублей

В административном здании на ул. Горького, 64 открылась точка сетевой столовой «Мята».





«Мята» заняла помещение, которое пустовало несколько лет. Фото Стаса Соколова





Заведение заняло первый этаж здания — оно является памятником архитектуры регионального значения «Контора "Госэлектросиндиката"» 1920-х годов постройки. До запрета игорных заведений здесь работало казино «Остров сокровищ».





По данным 2ГИС, столовые или кафе самообслуживания — один из наиболее активно развивающихся в Новосибирске форматов общепита. Фото Стаса Соколова





Последним известным арендатором этой площадки был бар «Перец», закрывшийся ещё в начале 2010-х. Ресторан «Островский», который занимал подвальное помещение под новой столовой, перестал работать в 2015 году.







Интерьер «Мяты» напоминает о тех временах, когда здесь работали казино и ресторан. Фото Стаса Соколова





Интерьер заведения сочетает недорогую мебель из ИКЕА и некоторую помпезность в виде колонн, люстр, диванов и подиума, на который вынесены несколько столов. Стены, оклеенные обоями в полоску, украшены символическими изображениями картин в рамках. В кафе 2 зала, в совокупности примерно на 60 посадочных мест.







Перечница в пластиковой колбе — заготовке, из которой на заводах напитков выдувают пластиковые бутылки. Фото Стаса Соколова









Из любопытных деталей сервировки можно отметить заготовки для пластиковых бутылок, которые здесь используются в качестве солонок и перечниц.





Комплексный обед за 99 руб. Фото Стаса Соколова





В меню стандартный набор блюд современной столовой, горячее стоит от 62 руб. (котлета домашняя) до 149 руб. (корейка на гриле). Фиксированный обеденный комплекс из трёх блюд и чашки чая стоит 99 руб. — по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, это одна из самых низких цен среди сетевых столовых.







Первая «Мята» была открыта на ул. Бориса Богаткова в 2015 году. Сейчас вместе с заведением на ул. Максима Горького сеть включает 4 кафе. Владельцы «Мяты» определяют формат своих заведений как «сити-кафе».





Зона раздачи в новом заведении. Фото Стаса Соколова





В аналогичном формате с «Мятой» сейчас работают столовые «Вилка-Ложка» (14 точек в Новосибирске) и «Подсолнухи» (11 точек) — ближайшие точки этих сетей расположены в шаговой доступности от нового заведения на ул. Горького. При этом «Подсолнухи» тоже заняли пустующее помещение, оставшееся после закрытия очередного бара.







По данным 2ГИС, столовые или кафе самообслуживания — один из наиболее активно развивающихся в Новосибирске форматов общепита. В редких случаях заведения более высокого ценового уровня открываются на месте недорогих кафе — в июне ресторан «Чучвара» открылся в помещении, которое освободила столовая «8 минут».