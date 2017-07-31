В историческом здании на Горького открылась столовая с обедами за 100 рублей

В административном здании на ул. Горького, 64 открылась точка сетевой столовой «Мята».


«Мята» заняла помещение, которое пустовало несколько лет. Фото Стаса Соколова
«Мята» заняла помещение, которое пустовало несколько лет. Фото Стаса Соколова


Заведение заняло первый этаж здания — оно является памятником архитектуры регионального значения «Контора "Госэлектросиндиката"» 1920-х годов постройки. До запрета игорных заведений здесь работало казино «Остров сокровищ».


По данным 2ГИС, столовые или кафе самообслуживания — один из наиболее активно развивающихся в Новосибирске форматов общепита. Фото Стаса Соколова
По данным 2ГИС, столовые или кафе самообслуживания — один из наиболее активно развивающихся в Новосибирске форматов общепита. Фото Стаса Соколова


Последним известным арендатором этой площадки был бар «Перец», закрывшийся ещё в начале 2010-х. Ресторан «Островский», который занимал подвальное помещение под новой столовой, перестал работать в 2015 году.


Интерьер «Мяты» напоминает о тех временах, когда здесь работали казино и ресторан. Фото Стаса Соколова
Интерьер «Мяты» напоминает о тех временах, когда здесь работали казино и ресторан. Фото Стаса Соколова


Интерьер заведения сочетает недорогую мебель из ИКЕА и некоторую помпезность в виде колонн, люстр, диванов и подиума, на который вынесены несколько столов. Стены, оклеенные обоями в полоску, украшены символическими изображениями картин в рамках. В кафе 2 зала, в совокупности примерно на 60 посадочных мест. 


Перечница в пластиковой колбе — заготовке, из которой на заводах напитков выдувают пластиковые бутылки. Фото Стаса Соколова
Перечница в пластиковой колбе — заготовке, из которой на заводах напитков выдувают пластиковые бутылки. Фото Стаса Соколова


Из любопытных деталей сервировки можно отметить заготовки для пластиковых бутылок, которые здесь используются в качестве солонок и перечниц.


Комплексный обед за 99 руб. Фото Стаса Соколова
Комплексный обед за 99 руб. Фото Стаса Соколова


В меню стандартный набор блюд современной столовой, горячее стоит от 62 руб. (котлета домашняя) до 149 руб. (корейка на гриле). Фиксированный обеденный комплекс из трёх блюд и чашки чая стоит 99 руб. — по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, это одна из самых низких цен среди сетевых столовых.


Первая «Мята» была открыта на ул. Бориса Богаткова в 2015 году. Сейчас вместе с заведением на ул. Максима Горького сеть включает 4 кафе. Владельцы «Мяты» определяют формат своих заведений как «сити-кафе».


Зона раздачи в новом заведении. Фото Стаса Соколова
Зона раздачи в новом заведении. Фото Стаса Соколова


В аналогичном формате с «Мятой» сейчас работают столовые «Вилка-Ложка» (14 точек в Новосибирске) и «Подсолнухи» (11 точек) — ближайшие точки этих сетей расположены в шаговой доступности от нового заведения на ул. Горького. При этом «Подсолнухи» тоже заняли пустующее помещение, оставшееся после закрытия очередного бара.


По данным 2ГИС, столовые или кафе самообслуживания — один из наиболее активно развивающихся в Новосибирске форматов общепита. В редких случаях заведения более высокого ценового уровня открываются на месте недорогих кафе — в июне ресторан «Чучвара» открылся в помещении, которое освободила столовая «8 минут».

Стас Соколов
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