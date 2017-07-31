Ни пешеходам, ни водителям: на перекрёстке улицы Ленина отключили светофоры

Светофоры на перекрёстке ул. Ленина – Урицкого
Светофоры на перекрёстке ул. Ленина – Урицкого

С утра 31 июля на перекрёстке ул. Урицкого и Ленина в Новосибирске сломались светофоры.


«Не работают абсолютно все светофоры на перекрёстке ул. Урицкого – Ленина. Забыли включить светофоры после праздника пешеходов», — написал в редакцию НГС читатель.


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ убедились, что до 13:30 светофоры на перекрёстке не заработали — они полностью отключены.


В специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) сообщили, что о неполадках со светофорами на этом перекрёстке им пока не сообщали, и пообещали «принять меры».


Автомобилистам приходится ехать по перекрёстку очень осторожно
Автомобилистам приходится ехать по перекрёстку очень осторожно


Светофоры в Новосибирске иногда выходят из строя, из-за этого на крупных магистралях образовываются пробки. Недавно удар молнии вывел из строя светофор на перекрёстке ул. Ватутина и Немировича-Данченко.

Ксения Евдокимова
Фото Юлии Шипициной

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