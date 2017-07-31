Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе банкоматов Сбербанка

Сбой работы банкоматов случился утром 31 июля
Сбой работы банкоматов случился утром 31 июля


31 июля жители разных районов Новосибирска не могли снять деньги в банкоматах Сбербанка.


В частности, новосибирцы не могли снять деньги в банкоматах Сбербанка на ул. Ученической, 2/1 и Дачной, 60.


«Я думала, что только с моей карты нельзя снять [деньги], но все люди подходят в недоумении, никто не может снять деньги. Банкомат сначала "висит", потом всем пишет, что невозможно выполнить операцию», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Светлана Гордеева.


Гордеева уточнила, что пыталась снять деньги в банкомате на ул. Ученической 2 раза с промежутком примерно в час — обе попытки не увенчались успехом.


Ещё один новосибирец столкнулся с неработающими банкоматами Сбербанка на ул. Дачной, 60 и в ближайшем отделении банка. «Выяснилось, что и в магазинах покупки невозможно сделать по картам банка. Работники банка уверяют, что это временный сбой в системе и что вот-вот сейчас всё будет нормально», — написал в редакцию НГС новосибирец.


В пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк рассказали, что сбой в работе банкоматов произошёл по техническим причинам. «В настоящий момент обслуживание проходит в штатном режиме, при необходимости клиенты могут повторить операции. Приносим свои извинения за причинённые неудобства», — добавили в пресс-службе банка.


Один из последних сбоев работы банкоматов Сбербанка случился в апреле, тогда горожане также жаловались, что не работает безналичный расчёт и невозможно снять деньги в банкомате.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

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