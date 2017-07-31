Подробности массового ДТП под Новосибирском: машина на «встречке» убила молодого водителя

В аварии погиб 23-летний водитель «Тойоты Корса»

В Госавтоинспекции рассказали о последствиях массовой утренней аварии, которая произошла на автодороге Кольцово – Барышево под Новосибирском.





По уточнённой информации, в ДТП погиб 23-летний водитель «Тойоты Корса». «Женщина из "Ниссан Теана" обратилась в больницу, но какое у неё состояние, мы пока не знаем. В "Фольксваген Поло" никто не пострадал», — сообщили НГС.НОВОСТИ в отделении пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.







В Госавтоинспекции напомнили, что авария произошла в 8:55 недалеко от железнодорожного переезда на автодороге Кольцово – Барышево. Как выяснили автоинспекторы, 23-летняя водитель «Ниссан Теана», получившая права в апреле 2017 года, ехала из Барышево в сторону Кольцово. «Не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения. По какой причине, мы пока не знаем. Разбираемся», — пояснили в ГИБДД.







На «встречке» «Ниссан» сначала столкнулся с «Фольксвагеном Поло» — удар пришёлся в его заднее колесо. После этого «Ниссан» отбросило на встречную «Тойоту Корса».





Подробности аварии выясняются



