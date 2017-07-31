Молодые стрижи начали массово выпадать из гнёзд

Чёрный стриж, упавший на землю
Чёрный стриж, упавший на землю

Птенцы стрижей начали вылетать из гнёзд — некоторые из них просто падают на землю и не могут взлететь.


«Где-то с 26 июля по 10 августа птенцы чёрных и белопоясных стрижей вылетают из гнезд, а затем будут собираться в стаи, чтобы подготовиться к перелету на юг», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.


Однако часть птиц, оказывается, пока неспособна к полётам, и птенцы падают на землю. Одного такого стрижа вечером 30 июля в Советском районе обнаружила жительница Новосибирска Анастасия Васильева.


«Нашла во дворе, забрала у детей, которые не знали, чем ему помочь. Отвезла в ветеринарную клинику, но птицу не взяли. Затем в интернете нашла женщин, которые не первый год спасают стрижей. Оказалось, что это дело не простое, птиц нужно кормить. Но всё возможно: люди спасают птиц и делятся "таракашками"», — сообщила НГС.НОВОСТИ Анастасия, отметив, что у найденного стрижа было повреждено крыло.


Волонтёр Марина Егорова, которая уже много лет занимается спасением и выкармливанием стрижей на территории Новосибирска, рассказала, что в настоящее время у неё обитает 15 «подопечных». По её словам, при встрече с беспомощным стрижем новосибирцам нужно посадить птицу в коробку и обратиться по телефону 8-952-909-83-62 за дальнейшими инструкциями.


Орнитолог Алексей Яновский также добавил, что ещё одна возможная причина падения стрижа — сетки проводов. «Вполне возможно, что птицы могут сталкиваться с проводами», — добавил учёный.


В этом году стрижи прилетели в Новосибирск в мае — птицы летят в Сибирь из Африки и Юго-Восточной Азии.

Юлия Агафонова
Фото Алексея Яновского

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