Полная электричка задымилась в час пик в Новосибирске

Под колёса электрички попал мусор

Утром 31 июля на станции Инструментальный из-под вагона пригородной электрички № 6826 «Курундус – Новосибирск-Главный» повалил дым.







Об инциденте редакции НГС.НОВОСТИ рассказал пассажир электропоезда.







«Перед Инструментальным повалил дым с обеих сторон [вагона], народ заволновался. Когда приехали на станцию, полвагона собиралось выбежать, но прибежал помощник с огнетушителем, полез под вагон. Потом ситуация повторилась. В 8:34 я вышел на Речном вокзале, а помощник продолжал сидеть под колёсами и тушить», — описал ситуацию очевидец.







В службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД сообщили, что задымление на перегоне Камышинская – Речной вокзал случилось из-за попавшего в колёса поезда мусора.







«На тормозную колодку колёсной пары одного из вагонов попал посторонний предмет — кусок ткани, который после торможения и нагрева колодки на остановочной платформе Инструментальный завод начал тлеть. Члены поездной бригады, заметив задымление, оперативно устранили источник и продолжили движение по маршруту. На движение других пригородных поездов инцидент не повлиял», — рассказали в ЗСЖД в ответе на запрос НГС.НОВОСТИ, отметив, что никто из пассажиров не пострадал.





В этом месяце новосибирцам приходилось сталкиваться с задымлением и в других видах общественного транспорта. Так, 20 июля в Дзержинском районе загорелся трамвай маршрута № 14. Тогда также обошлось без пострадавших. Причиной задымления стало короткое замыкание проводки в моторном отсеке.