На остановках появились антивандальные электронные табло

Новое информационное табло на пл. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе
Новое информационное табло на пл. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе

В Новосибирске начали устанавливать информационные табло — они появятся на 4 остановках общественного транспорта.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил 31 июля новое табло на остановке «Пл. Сибиряков-Гвардейцев» в сторону пл. Карла Маркса. Его ещё не подключили к системе.


Закупку табло мэрия объявила этой весной. Судя по документам, их должны установить ещё на 3 остановках: «Метро "Красный проспект"» (в сторону пл. Калинина), «Метро "Берёзовая роща"» (в сторону «Золотой Нивы») и на остановке «Восход». Начальная цена контракта составляла 673,3 тыс. руб.


Табло показывает время прибытия автобуса или троллейбуса в режиме реального времени, причём с учётом аварий на линиях, пробок и других внештатных ситуаций. Всю информацию табло получает с помощью системы «АСУ-Навигация».


Новое табло на пл. Сибиряков-Гвардейцев сделано в чёрном алюминиевом корпусе. Согласно условиям закупки, все конструкции имеют жёсткую антивандальную конструкцию — в прошлом году многие табло в Новосибирске пострадали от рук вандалов.

Кирилл Шматков
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