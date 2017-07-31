Новосибирец пошёл под суд за заказное покушение на родственника с помощью кислоты и электрошокера

Уголовное дело о семейных разборках ушло в суд

В Новосибирске начинается суд над мужчиной, который нанял знакомого для покушения на родственника.





По версии следствия, в декабре 2015 года 58-летний новосибирец предложил своему знакомому 200 тыс. руб. за то, что тот подкараулит его 52-летнего родственника и плеснёт ему в лицо кислотой. Заказчик показал исполнителю фотографию жертвы, рассказал о том, где он работает, живёт и на какой машине ездит, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





Из-за чего именно рассорились заказчик и жертва, следователям выяснить так и не удалось. «Но, предположительно, на денежной почве», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Главном следственном управлении областной полиции. Кем именно организатор и жертва приходились друг другу, в полиции также не разглашают.





Впрочем, в конечном итоге 52-летний мужчина пострадал меньше, чем хотелось заказчику: исполнитель пошёл на хитрость. «Не желая наступления тяжких последствий, исполнитель смешал кислоту с водой и, дождавшись возле дома потерпевшего, вылил содержимое ему в лицо», — передают в МВД.





В Главном следственном управлении уточнили, что преступление произошло в Октябрьском районе. Несмотря на то, что кислота была разбавлена, пострадавший всё равно получил ожоги. Полицейские возбудили уголовное дело, но ни заказчика, ни исполнителя им сразу найти не удалось.





Исполнитель получил свои 200 тыс. руб. Но заказчик остался недоволен исходом и в октябре 2016 года снова предложил тому же знакомому подкараулить и изувечить родственника. На этот раз исполнитель должен был напасть на мужчину с электрошокером, ударить по голове и выколоть ему глаза, описали ситуацию в областной полиции. За это заказчик пообещал заплатить 400 тыс. руб.







Но вместо того чтобы выполнить новый «заказ», мужчина обратился в полицию и начал сотрудничать со следствием. В январе 2017 года он сообщил заказчику, что якобы справился с заданием и назначил встречу, чтобы получить предоплату — 98 тыс. руб. При передаче денег заказчика задержала полиция, сообщили в МВД.





Заказчик попал под уголовное дело по ст. 30, 33, 111 УК РФ (организация покушения и приготовления к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью). Сейчас его расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый ждёт приговора под арестом.







35-летний исполнитель избежал уголовного наказания, так как раскаялся и примирился с жертвой, добавили в областной полиции.





В 2012 году приговор по похожему делу вынес Искитимский районный суд. 5 месяцев лишения свободы получил мужчина, который нанял человека, чтобы облить кислотой бывшую подругу.