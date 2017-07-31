Бункер с письмами: новосибирская почта обзавелась тремя мобильными отделениями

Модульное отделение почты

В Новосибирскую область привезли 3 модульных отделения почтовой связи.





Одно из модульных отделений установят в селе Кудельный Ключ Тогучинского района, места для двух остальных сейчас определяют.







«Модульные отделения являются оптимальным решением для сельской местности, если в населённом пункте нет подходящих помещений. Их можно устанавливать как временно, на период ремонта основного отделения, так и постоянно — срок службы модуля превышает 15 лет», — сообщила пресс-служба оператора со ссылкой на замдиректора макрорегиона «Сибирь» Почты России по имущественным вопросам Марию Новолокову.







По словам Новолоковой, модули можно ставить и в Новосибирске, например, в новых микрорайонах, где не хватает или вообще нет обычных почтовых отделений.







Почтовое модульное отделение состоит из рабочего места для оператора, хозяйственного отсека и помещения для обслуживания клиентов. «Системы кондиционирования и обогрева воздуха позволяют такому отделению работать в любую погоду. При этом модуль автономен и требует лишь подключения к электросетям», — рассказали в пресс-службе сибирского филиала ФГУП «Почта России».







В отделении можно получать и отправлять письма и посылки





Клиенты мобильных отделений смогут получать и отправлять письма и посылки, получать пенсию и платить за коммунальные услуги.







Дополнительные отделения Почты России новосибирцам не помешают, ведь иногда сотрудники не справляются с наплывом посетителей. Недавно два десятка горожан оккупировали отделение почты на ул. Лазурной из-за задержек в выдаче посылок.

