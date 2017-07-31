Коммандос из 7 стран собрались на полигоне под Новосибирском

На полигоне Кольцово 30 июля стартовал первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки» — в нём участвуют больше 80 человек из семи стран мира. 


Участники соревнований из Африки
Участники соревнований из Африки


«Погода с ливнями не мешала участникам соревнований, разве что разведчикам из Зимбабве было непривычно», — рассказали НГС.НОВОСТИ в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.


Перед стартом соревнований военные подкрепились
Перед стартом соревнований военные подкрепились


В конкурсе участвуют больше 80 человек
В конкурсе участвуют больше 80 человек


Первый этап соревнований проходит два дня — 30 и 31 июля. Вчера разведподразделения десантировались из вертолёта Ми-8 — после прыжка с парашютом они отправились в пункт сбора в маскировке, чтобы избежать встречи с «условным противником». Затем бойцы совершили марш-бросок на 15 км с прохождением контрольных точек. 


Разведподразделениям нужно было преодолеть 15 км
Разведподразделениям нужно было преодолеть 15 км


Итоги первого этапа конкурса станут известны к концу дня 
Итоги первого этапа конкурса станут известны к концу дня 


«Сегодня, 31 июля, отрабатывается проведение разведки с засады на объект противника с целью захвата пленного и документов», — описали в Минобороны РФ.


Вертолёт Ми-8 для проведения конкурса предоставило Минобороны РФ
Вертолёт Ми-8 для проведения конкурса предоставило Минобороны РФ


Солдаты с флагом Узбекистана
Солдаты с флагом Узбекистана


За выполнение задач командам начисляют баллы, а за утерю элементов маскировки, неправильную установку минно-взрывных средств и другие нарушения — начисляются штрафные очки, объяснили принцип подсчёта очков в военном ведомстве. 


Судья соревнований из Казахстана (слева)
Судья соревнований из Казахстана (слева)


Флаги стран-участниц соревнований
Флаги стран-участниц соревнований


Всего в конкурсе предусмотрено 5 этапов. Следующий пройдёт 1 августа — это будет конкурс механиков-водителей. На 2–3 августа запланировано испытание «Тропа разведчика», на котором бойцы в экипировке пройдут препятствия на время. Соревнования закончатся 8 августа. 


Команда из Китая
Команда из Китая


Дождливая погода не особо помешала участникам конкурса
Дождливая погода не особо помешала участникам конкурса


Открытие конкурса прошло на Михайловской набережной 29 июля. Разведчиков приветствовали представители руководства Вооружённых Сил РФ и Новосибирска, и области. Для зрителей провели реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, а коллектив военного оркестра и хор курсантов Новосибирского высшего военного командного училища устроили концерт.

Ольга Власова
Фото Оксаны Козыревой

Прочтений: 5514
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено