Коммандос из 7 стран собрались на полигоне под Новосибирском

На полигоне Кольцово 30 июля стартовал первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки» — в нём участвуют больше 80 человек из семи стран мира.





Участники соревнований из Африки





«Погода с ливнями не мешала участникам соревнований, разве что разведчикам из Зимбабве было непривычно», — рассказали НГС.НОВОСТИ в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.







Перед стартом соревнований военные подкрепились





В конкурсе участвуют больше 80 человек





Первый этап соревнований проходит два дня — 30 и 31 июля. Вчера разведподразделения десантировались из вертолёта Ми-8 — после прыжка с парашютом они отправились в пункт сбора в маскировке, чтобы избежать встречи с «условным противником». Затем бойцы совершили марш-бросок на 15 км с прохождением контрольных точек.







Разведподразделениям нужно было преодолеть 15 км





Итоги первого этапа конкурса станут известны к концу дня





«Сегодня, 31 июля, отрабатывается проведение разведки с засады на объект противника с целью захвата пленного и документов», — описали в Минобороны РФ.







Вертолёт Ми-8 для проведения конкурса предоставило Минобороны РФ





Солдаты с флагом Узбекистана





За выполнение задач командам начисляют баллы, а за утерю элементов маскировки, неправильную установку минно-взрывных средств и другие нарушения — начисляются штрафные очки, объяснили принцип подсчёта очков в военном ведомстве.







Судья соревнований из Казахстана (слева)





Флаги стран-участниц соревнований





Всего в конкурсе предусмотрено 5 этапов. Следующий пройдёт 1 августа — это будет конкурс механиков-водителей. На 2–3 августа запланировано испытание «Тропа разведчика», на котором бойцы в экипировке пройдут препятствия на время. Соревнования закончатся 8 августа.





Команда из Китая





Дождливая погода не особо помешала участникам конкурса





Открытие конкурса прошло на Михайловской набережной 29 июля. Разведчиков приветствовали представители руководства Вооружённых Сил РФ и Новосибирска, и области. Для зрителей провели реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, а коллектив военного оркестра и хор курсантов Новосибирского высшего военного командного училища устроили концерт.

