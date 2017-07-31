Больше не отключат: «СИБЭКО» объявило о прекращении испытаний

Продолжительных отключений горячей воды больше не будет, обещают энергетики

Сегодня, 31 июля, в Новосибирске заканчиваются сезонные отключения горячей воды.





«В настоящее время ещё идёт устранение дефектов, влияющих на подачу горячего водоснабжения, выявленных в ходе последнего этапа испытаний по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 (городской вывод). Горячая вода отсутствует в домах на ул. Революции, Владимировской, Ленина, Шамшурина, части Вокзальной магистрали и на Комсомольском проспекте.





Горячее водоснабжение этим потребителям будет включено сегодня после 22:00.





Отметим, что на один день — 31 июля, отключено горячее водоснабжение на Линейном жилмассиве, четвёртом микрорайоне в Калининском районе и части ул. Советской для текущих ремонтов и реконструкции. Также есть более мелкие отключения (по количеству домов), связанные с ремонтами на котельных, планово-профилактическими работами на сетях и оборудовании абонентов», — рассказали НГС.НОВОСТИ в энергетической компании «СИБЭКО».





В этом году гидравлические испытания в Новосибирске начались с отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5 с 15 мая. Последний этап теплоиспытаний начался 24 июля в зоне ТЭЦ-2.