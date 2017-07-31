«Строители греют пузики»: автор песни «Мой Путин» сняла новый клип

Машани снимала клип на долгострое в Томске

Новосибирская певица Машани выпустила клип о сложной судьбе дольщиков из Томска.





Клип «Я переехала жить на улицу (песня обманутого дольщика)» певица Машани (Мария Якушева) выложила на свой канал на YouTube 30 июля. Машани говорит, что её волнуют проблемы не только Новосибирска, но и других регионов, поэтому она решила написать песню про обманутых дольщиках Томска.







«Я увидела новость про этот томский долгострой, а поскольку мне нравится Томск, я там бываю, то меня эта новость заинтересовала. И там случай интересный: власть не обращает внимания на этот долгострой, дольщики и пикеты устраивают, и президенту обращение писали, а власть как будто не слышит. Как только дольщики устраивают пикет — на стройку демонстративно ввозят кирпич, как только они расходятся — стройка прекращается. И это длится уже почти 10 лет», — рассказала НГС.НОВОСТИ об идее создания клипа Машани.







Клип Машани и небольшая съёмочная команда сняли за один день. Съёмки проходили на долгострое в переулке Нижнем, 49 около Советского районного суда и администрации Томской области.







«Было очень жарко, мы снимали днём, я под этим солнцем лежала, и было страшновато: кран был высокий над головой — вдруг упадёт. Но всё хорошо прошло, к счастью. Там, конечно, беспорядок, мусор, кирпичи, страшновато было ходить. Но я думаю, это того стоило, снять такой клип необычный», — уверена певица.











Певица Машани стала известна в Новосибирске после выхода видеоклипа «Мой Путин», который набрал больше 3,6 млн просмотров на YouTube. Позже она выпустила ещё несколько клипов, в том числе видеоролик о коррупции «Уберите руки» и шуточную песню о плохой уборке снега в Новосибирске.

