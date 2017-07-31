Неопытный водитель «Ниссана» попала в массовое ДТП на «встречке»

Последствия аварии
Последствия аварии

Утром 31 июля три автомобиля сошлись в жёстком ДТП под Новосибирском, на месте аварии работает «скорая помощь».


Авария произошла в 8:55 вблизи ж/д переезда на автодороге Кольцово – Барышево, сообщили НГС.НОВОСТИ в отделении пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.


В Госавтоинспекции рассказали, что сначала на проезжей части столкнулись встречные «Ниссан Теана» с 24-летней девушкой за рулём и «Фольксваген Поло» под управлением 30-летнего мужчины. От удара «Ниссан» отбросило на встречную «Тойоту Корса».


Очевидцы в соцсетях сообщают, что аварию спровоцировал «Ниссан», выехавший на «встречку». Несколько человек получили серьёзные травмы.


«У водителя "Ниссан Теана" водительский стаж с 2017 года», — передали в отделении пропаганды ГИБДД. Точной информации о пострадавших у Госавтоинспекции пока нет.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности.


За рулём «Ниссана» сидела 24-летняя девушка
За рулём «Ниссана» сидела 24-летняя девушка


Аварии на «встречке» нередко заканчиваются трагедиями. Одна из последних произошла в середине июля на трассе Новосибирск – Ташанта: выехавший на встречную полосу Volkswagen Passat врезался сначала в «Жигули», а потом — в «Ладу Ларгус». Водитель «Жигулей» погиб на месте

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/act54

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