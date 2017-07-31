Около «Победы» поставили огромные фотографии c пейзажами и животными

Утром 31 июля на площадке у кинотеатра «Победа» открылась уличная выставка фотографий природы.





Выставка будет работать с 31 июля по 13 августа





«С 10 по 13 августа в "Победе" будет проходить фестиваль "Моя Планета. Планета людей" — это фильмы, которые телеканал "Моя Планета" снимает о природе, о путешествиях, и каждый год они у нас в кинотеатре демонстрируются», — рассказала НГС.НОВОСТИ PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова.







Экспозиция собрала пейзажи и фото животных из документальных фильмов канала «Моя Планета»





В этом году новосибирцы и гости города смогут посмотреть на фестивале 4 документальных фильма. В их числе кинолента Андрея Понкратова о кубинских долгожителях и секретах их счастья и история о краснокнижном рыбном филине.





Выставка работает на площадке перед «Победой» на ул. Ленина





Также в списке — фильм «Мировой рынок. Эволюция» с Александром Пряниковым, который расскажет о противостоянии рынков и супермаркетов. В фильме «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии» расскажут 3 истории о молодых российских ученых, которые создают экологически чистое топливо и ищут способ преодолеть глобальное потепление, сообщается на сайте кинотеатра «Победа».







Такая же выставка работала в городе и прошлым летом. Тогда в экспозицию «Россия — место силы» вошло больше 40 снимков путешественников, в том числе участников команды канала «Моя Планета».

