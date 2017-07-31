Август принесет новосибирцам летнюю жару в 31 градус

К середине недели в область вернется по-настоящему летняя погода





К середине недели в Новосибирской области температура перешагнет за +30 градусов.







«Мы находились в выходные под влиянием циклоничности, которая была выражена во всей толще атмосферы, поэтому были обильные дожди, грозы, порывистый ветер — достаточно прохладный фон температуры. Теперь погода несколько улучшается — циклоничность постепенно уходит на восток, северо-восток.





Растет атмосферное давление, завтра остатки ливневых дождей еще вероятны при порывистых ветрах.





Довольно прохладно ещё будет в ночные часы: до +10...+15 тепла, днем не выше +22...+27 градусов, а 2-3 августа предполагаем уже прекращение осадков и постепенное повышение температуры», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







На 2 августа синоптики прогнозируют до +26...+31 градусов тепла, добавил пресс-секретарь.







Погода, о которой рассказывают синоптики, позволит новосибирцам снова отправиться на пляжи. Обзор пляжей предлагаем посмотреть в одном из наших материалов.