Машины встали в 4-километровую пробку на пути к разъезду Иня

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Утром 31 июля в Новосибирске пробка длиной больше 4,5 км расстянулась по Бердскому шоссе.







Автомобили встали на пути к разъезду Иня — длинный затор растянулся от остановки «Переулок Дементьева», скорость потока в основном здесь была 7 км/ч около 9 утра. Со стороны разъезда движение тоже было затруднено, но здесь на большей части участков скорость движения была достаточно высокой.









Утром в городе уровень пробок был 3 балла, дорога к разъезду была самой загруженной. А, например, движение по ул. Большевистской, на которой обычно собирается утренняя пробка, было свободным.