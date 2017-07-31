Мотоциклист сбил подростка в Академгородке и скрылся

Место ДТП на Морском проспекте

Вечером 30 июля в новосибирском Академгородке мотоциклист сбил подростка на пешеходном переходе.







Авария случилась в 21:10 на Морском проспекте возле Дома ученых СО РАН. Мотоцикл ехал со стороны ул. Жемчужная в сторону ул. Золотодолинская.





«У дома 23 по Морскому проспекту мотоциклист совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево в зоне регулируемого пешеходного перехода. После чего водитель мотоцикла скрылся с места происшествия», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







В автоинспекции пояснили, что мотоциклиста сейчас ищут, однако неизвестны ни марка, ни цвет мотоцикла. Также непонятно, на какой свет переходил дорогу подросток. Так как он попал в больницу, объяснение у него еще не взяли.





Пострадавший сломал кисть и получил множество ссадин.





В автоинспекции просят очевидцев обратиться в полицию.





Это уже вторая авария на Морском проспекте за 30 июля — первая случилась ночью в 2:35, тогда в смертельном ДТП столкнулись лоб в лоб Toyota Vitz и BMW X3.