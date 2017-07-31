Мотоциклист сбил подростка в Академгородке и скрылся

Место ДТП на Морском проспекте
Место ДТП на Морском проспекте

Вечером 30 июля в новосибирском Академгородке мотоциклист сбил подростка на пешеходном переходе.


Авария случилась в 21:10 на Морском проспекте возле Дома ученых СО РАН. Мотоцикл ехал со стороны ул. Жемчужная в сторону ул. Золотодолинская.


«У дома 23 по Морскому проспекту мотоциклист совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево в зоне регулируемого пешеходного перехода. После чего водитель мотоцикла скрылся с места происшествия», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


В автоинспекции пояснили, что мотоциклиста сейчас ищут, однако неизвестны ни марка, ни цвет мотоцикла. Также непонятно, на какой свет переходил дорогу подросток. Так как он попал в больницу, объяснение у него еще не взяли.


Пострадавший сломал кисть и получил множество ссадин.


В автоинспекции просят очевидцев обратиться в полицию.


Это уже вторая авария на Морском проспекте за 30 июля — первая случилась ночью в 2:35, тогда в смертельном ДТП столкнулись лоб в лоб Toyota Vitz и BMW X3.

Елена Громкова
Фото группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Прочтений: 467
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено