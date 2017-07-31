Под Новосибирском сняли водяной смерч

Фото из Быстровки

Вечером 30 июля в Новосибирской области прошелся водяной смерч.







Фотографии и видео смерча появились в соцсетях — очевидцы снимали его недалеко от Бердска, в частности в Бурмистрово и Быстровке.





«В 6 часов это было, мы, жители Быстровки, работаем в Бердске, в воскресенье уезжали из деревни, и попалось нам это на глаза. Поснимали и поехали дальше, не стали дожидаться финала. Это было на Новосибирском водохранилище километров 8-9 от берега. Дождя в это время не было», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец Николай Сергиенко.









Это не первый смерч, который видели новосибирцы за последнюю неделю, — на прошлой похожее явление было на Ордынской трассе.