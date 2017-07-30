Уличные музыканты заняли пешеходную улицу Ленина до конца лета

Музыканты планируют играть на пешеходной ул. Ленина до осени

В центре Новосибирска прошел первый Фестиваль уличной музыки, артисты начали петь в 15:00 и планируют закончить около 22:00. Беспрерывный концерт, который слышно во всем центре города, целиком провели уличные музыканты. По словам организаторов мероприятия, фестиваль проходит с согласия и при поддержке мэрии Новосибирска.





Зрителей собралось не так много





Корреспондент НГС.НОВОСТИ весь день наблюдал за мероприятием из окна. Каждый музыкант отыгрывал полноценный сет длительностью в час или полтора. Молодые люди, которые выступали днем, в основном исполняли известные отечественные рок-баллады.





Группа «Изылы»



Среди самых популярных и повторяющихся композиций оказались песни групп «Ария», «Наутилус Помпилиус», «Кино», «Звери» и других коллективов.





Зрители фестиваля уличных музыкантов





В 17:00 к микрофону вышла, пожалуй, самая примечательная группа новосибирских уличных музыкантов — коллектив «Изылы».Музыканты в основном исполняли собственные песни.





Фестиваль уличной музыки слышно на всей ул. Ленина





Организаторы сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что вечером также ожидаются выступления групп «Атмосфера», «Panic Бах», «Славелий», а также музыкантов Павла и Олега Кузнецовых.





Не остались в стороне и эквадорские музыканты





По словам организаторов, уличная музыка — самый живой и настоящий вид искусства, поэтому они хотели бы еще больше приобщить к ней горожан. Они планируют продолжать фестиваль до сентября, пока перекрыта ул. Ленина. Пока что музыканты намерены петь около кинотеатра «Победа», однако не исключают, что переедут куда-то еще.





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