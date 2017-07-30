Уличные музыканты заняли пешеходную улицу Ленина до конца лета
В центре Новосибирска прошел первый Фестиваль уличной музыки, артисты начали петь в 15:00 и планируют закончить около 22:00. Беспрерывный концерт, который слышно во всем центре города, целиком провели уличные музыканты. По словам организаторов мероприятия, фестиваль проходит с согласия и при поддержке мэрии Новосибирска.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ весь день наблюдал за мероприятием из окна. Каждый музыкант отыгрывал полноценный сет длительностью в час или полтора. Молодые люди, которые выступали днем, в основном исполняли известные отечественные рок-баллады.
Среди самых популярных и повторяющихся композиций оказались песни групп «Ария», «Наутилус Помпилиус», «Кино», «Звери» и других коллективов.
В 17:00 к микрофону вышла, пожалуй, самая примечательная группа новосибирских уличных музыкантов — коллектив «Изылы».Музыканты в основном исполняли собственные песни.
Организаторы сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что вечером также ожидаются выступления групп «Атмосфера», «Panic Бах», «Славелий», а также музыкантов Павла и Олега Кузнецовых.
По словам организаторов, уличная музыка — самый живой и настоящий вид искусства, поэтому они хотели бы еще больше приобщить к ней горожан. Они планируют продолжать фестиваль до сентября, пока перекрыта ул. Ленина. Пока что музыканты намерены петь около кинотеатра «Победа», однако не исключают, что переедут куда-то еще.
Ранее НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали о жизни уличного музыканта из Эквадора Луиса Роберто Малеса.
Наталья Гредина
Фото Густаво Зырянова
Видео Наталья Грединой (1), Густаво Зырянова (2)