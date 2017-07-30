Города уходят под воду: дожди затопили центр Искитима и левый берег Новосибирска

Гроза в Новосибирске
Гроза в Новосибирске

Вечером 30 июля сильный дождь обрушился на Новосибирск. Около 17:00 грозовые тучи обложили левый берег Новосибирска, сообщила читательница Елена Малышева. Она сделала несколько снимков грозовых туч, находясь на территории Новосибирского планетария. 


Тучи над городом, вид с площадки Новосибирского планетария
Тучи над городом, вид с площадки Новосибирского планетария


Другая читательница, по имени Любовь, прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ видео, на котором вода почти полностью затопила центральную част Искитима — улицу Пушкина. 


Центр Искитима ушел под воду


По данным Gismeteo, поздним вечером в Новосибирске продолжатся дожди. В 19:00 в городе будет +18, малооблачно и сильный дождь. К 22:00 осадки станут не такими активными, но небо полностью затянет тучами. В понедельник солнце выглянет только ранним утром, однако уже с 10 утра до самого вечера небо затянет тучами и будет идти небольшой дождь, сообщает Gismeteo. 


Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что к Новосибирску идет холодный атмосферный фронт.

Наталья Гредина
Фото и видео предоставлены читателями 

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