Блогер из Новосибирска спасла черепаху из-под колес несущихся турецких фур

Екатерина Унгур и спасенная золотая греческая черепаха

Автор блога о путешествиях «Тюлень-Travel» Екатерина Унгур во время записи очередного сюжета в Турции увидела маленькую черепаху, которая выползла прямо на оживленную трассу, чтобы погреться. Девушка решила спасти животное от пролетающих мимо машин. Видео со спасенной черепахой Екатерина опубликовала на своей странице 29 июля.





Унгур рассказала НГС.НОВОСТИ, как спасала рептилию. «Мы ехали из Памуккале в сторону Кемера, в этой части Турции очень оживлённое движение. И, несмотря на ограничения скорости в 70 км, все летят как сумасшедшие. Черепахи в Турции часто выползают на дороги погреться на асфальте или просто перейти на другую сторону, но обычно это происходит не на оживленных трассах. Я заметила черепаху и поняла, что на такой трассе у нее мало шансов доползти. Остановились, и я побежала ее убирать с дороги. Пока бежала, пара фур проехали очень близко к рептилии», — вспоминает Екатерина.









По словам блогера, сама она «пробежала мимо потока машин», чтобы оттащить животное с оживленной трассы. «Черепахе не очень понравилось вторжение в личное пространство и в конце она меня "отблагодарила"», — смеется девушка, намекая на финал видео, в котором черепаха пачкает автора. В видео Унгур уточняет, что, по всей видимости в ее руках оказалась золотая греческая черепаха.





Новосибирцы не в первый раз спасают черепах. К примеру, в ноябре работники Новосибирской ГЭС вытащили замерзшую в конструкциях станции красноухую черепаху.