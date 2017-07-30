67 новосибирцев занялись странным спортом на набережной ОбьГЭС


67 новосибирцев занялись странным спортом на набережной ОбьГЭС (фото)

Утром 30 июля на набережной ОбьГЭС прошли любительские соревнования по акватлону — спорту, в котором спортсмен сначала бежит по суше до водоема, разувается, плывет несколько километров, выходит на берег, обувается и снова бежит. Соревнования по акватлону в Новосибирске организовал Новосибирский спортивный союз. 


По словам представителя Новосибирского спортивного союза Ивана Шевеля, соревнования по акватлону проводятся в Новосибирске уже третий раз. В этом году бегали и плавали 67 новосибирцев, среди них 60 мужчин и 7 женщин. Примечательно, что по правилам акватлона разрешается преодолевать дистанцию по принципу эстафеты — 40 участников соединились в команды по 2 человека, чтобы разделить обязанности — кто-то бежал, а кто-то плыл. 


В акватлоне поучаствовали 67 новосибирцев
В акватлоне поучаствовали 67 новосибирцев


Первый этап акватлона — бег на 2,5 км, затем спортсмену необходимо проплыть до буйков и обратно 1 км, и снова пробежать 2,5 км. По словам Шевеля, успешное прохождение акватлона зависит от тренировок, необходимо хотя бы раз попробовать пройти дистанцию целиком. 


В соревнованиях приняли участие 7 девушек 
В соревнованиях приняли участие 7 девушек 


Кроме того, важна скорость в транзитных зонах — там, где спортсмены переодеваются и меняют экипировку. «Участники бегут в кроссовках, потом в транзитной зоне их снимают, надевают очки и шапочку. Потом, когда выбегают из воды — надевают ботинки на босую ногу, либо моют ноги в тазике, но по правилам, конечно, надо сразу обуваться. И снова бегут. Конечно, натирает, но ничего страшного. Таймер в это время не останавливается», — рассказал молодой человек. 


Самое главное — не потерять время на транзитной зоне
Самое главное — не потерять время на транзитной зоне


Шевель считает, что самая приятная часть акватлона — погружение в воду после первого этапа. «Это очень интересно, после бега в 2,5 км, когда ты уже уставший, тебе жарко, прыгаешь в воду — тебе становится очень классно. Но плыть первые 500 метров после бега очень тяжело», — признался спортсмен.


С погодой в этом году повезло, считают организаторы 
С погодой в этом году повезло, считают организаторы 


Новички и дети до 16 лет могли попробовать себя в малом акватлоне, где дистанции меньше, отметил собеседник. 


Новосибирцы любят соревноваться в воде. Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирская команда выступила на чемпионате по спортивной ловле рыбы на спиннинг

Наталья Гредина
Фото Екатерины Федотовой

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