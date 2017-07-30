«Лексус» остановил трамваи в Новосибирске

Автомобили помешали движению трамвая
Автомобили помешали движению трамвая

В 11:15 Дзержинском районе произошло ДТП, которое заблокировало движение трамваев, сообщает приложение «Автоспас». Столкновение случилось на ул. Трикотажной.


По словам представителей «Автоспаса», Lexus RX двигался по ул. Трикотажной со стороны проспекта Дзержинского, навстречу ему со стороны ул. Республиканской ехал автомобиль Mitsubishi Airtrek.


Трамваи стояли полчаса
Трамваи стояли полчаса


«Водитель «Митсубиси» после выезда сразу начал перестраиваться для дальнейшего разворота, не пропустив Лексус. В итоге Лексус зацепил «Эиртрэк», которой после развернуло. Оба участника выехали на трамвайные пути и заблокировали движение трамваев», — сообщили в «Автоспасе». 


Из-за ДТП трамваи остановились на полчаса. По данным 2ГИС, по ул. Трикотажной курсируют два трамвая — №11 и №14.


Время от времени с трамваями в Новосибирске случаются другие неприятности. К примеру, весной один из них сошел с рельсов на Расточке. 

Наталья Гредина
Фото vk.com/avtospas54rus

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