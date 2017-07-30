Мужчина с бородой побил незнакомых девушек у подъезда после отказа познакомиться

Подозреваемый житель Заельцовского района

Происшествие случилось в 5 утра 29 июля. Пострадавшая 19 лет с подругой отдыхала на лавочке у дома в Заельцовском районе на ул. Кавалерийской, рассказали в полиции. По рассказам пострадавшей, в это время к ним подошел молодой человек, который пытался познакомиться, в итоге молодые люди начали конфликтовать.







Во время перепалки мужчина ударил девушку по голове, отобрал ее сумку и мобильный телефон, затем ударил ее подругу и скрылся, рассказали в ГУ МВД. Полицейские задержали подозреваемого — им оказался 31-летний житель Заельцовского района, которого уже судили за незаконный оборот наркотиков. Сумку и телефон у подозреваемого изъяли.







Возбуждено уголовное дело, сейчас полиция проверяет, причастен ли мужчина к другим разбойным нападениям в Новосибирске.





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