Мужчина с бородой побил незнакомых девушек у подъезда после отказа познакомиться

Подозреваемый житель Заельцовского района
Подозреваемый житель Заельцовского района

Происшествие случилось в 5 утра 29 июля. Пострадавшая 19 лет с подругой отдыхала на лавочке у дома в Заельцовском районе на ул. Кавалерийской, рассказали в полиции. По рассказам пострадавшей, в это время к ним подошел молодой человек, который пытался познакомиться, в итоге молодые люди начали конфликтовать. 


Во время перепалки мужчина ударил девушку по голове, отобрал ее сумку и мобильный телефон, затем ударил ее подругу и скрылся, рассказали в ГУ МВД. Полицейские задержали подозреваемого — им оказался 31-летний житель Заельцовского района, которого уже судили за незаконный оборот наркотиков. Сумку и телефон у подозреваемого изъяли. 


Возбуждено уголовное дело, сейчас полиция проверяет, причастен ли мужчина к другим разбойным нападениям в Новосибирске.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали про банду разбойников, которые при грабежах орудовали обрезом. 

Наталья Гредина 
фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по НСО 

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